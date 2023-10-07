США пообещали обеспечить Израиль всем необходимым для самозащиты: Байден и Нетаньяху готовят заявления

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что его ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля, на территорию которого боевики ХАМАС осуществили массированное нападение, "было все, что ему нужно для самозащиты". Ожидается, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден вечером 7 октября выступят с заявлениями.

Соответствующий анонс сделало издание The Times of Israel. Напомним: утром 7 октября террористы ХАМАС выпустили ракеты по Израилю и проникли на его территорию, захватив ряд объектов. С обеих сторон есть жертвы, также сообщается о погибших мирных жителях Израиля.

На официальном сайте правительства США опубликовали заявление Ллойда Остина.

"Я внимательно слежу за развитием событий в Израиле. Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на мирных жителей", – сообщил руководитель американского МО.

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"В ближайшие дни Министерство обороны США будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL:

– По данным Al Jazeera, на территорию Израиля в четырех различных районах вторглись не менее тысячи палестинских боевиков. Официальный Тегеран поддержал террористов. Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что это "операция, которой можно гордиться".

– Руководство Израиля заявило, что страна находится в состоянии войны. Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о начале ответной операции под названием "Железные мечи".

– На всей территории государства был введен режим чрезвычайного положения. Фоторепортаж дерзкого нападения ХАМАС на Израиль можно посмотреть по ссылке.

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