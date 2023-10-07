Иран выразил поддержку атакам ХАМАСа на Израиль

Официальный Тегеран поддержал террористическую правоисламитскую группировку ХАМАС, которая утром 7 октября массированно обстреляла Израиль и захватила часть его южных территорий. Иран одобряет, что военный конфликт на Ближнем Востоке критически обострился.

Об этом сообщили в издании Spectacor. Не исключено, что подобная позиция приведет к помощи вооружением иранской стороной боевикам ХАМАСа.

В то же время ближневосточные противостояния резко осудили в Европе. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призывает к немедленному освобождению израильских заложников, которые были похищены и доставлены в сектор Газа во время массированного нападения террористической группировки ХАМАС.

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"Новости о гражданских лицах, взятых в качестве заложников в свои дома или в сектор Газа, ужасают. Это противоречит международному праву", – написал политик в Х (ранее Twitter).

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Иерусалим подтвердил, что боевики террористической организации ХАМАС проникли вглубь территории страны. Сейчас боевики контролируют 7 израильских общин. Также ХАМАС объявил о минимум 35 израильских военных, которые она захватила в плен. Среди них одна женщина.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС объявил войну Израилю. Страна начинает операцию "Железные мечи".

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