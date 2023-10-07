Черный день в истории Израиля: самые первые кадры дерзкого нападения ХАМАС. Фоторепортаж

Палестинские террористы из сектора Газа около 6:30 субботы, 7 октября, начали массированную ракетную атаку по югу и центру Израиля, а также задействовали диверсионные группы, которым удалось проникнуть на территорию страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "находится в состоянии войны".

Это произошло на следующий день после 50-летия внезапного нападения Египта и Сирии на Израиль, положившего начало войне Судного дня 1973 года. OBOZREVATEL собрал фотографии, сделанные 7 октября 2023-го очевидцами эскалации.

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Как передает The Times of Israel, прямые попадания ракет в здания были зарегистрированы в Ашкелоне, районе Гедерот и Тель-Авиве.

Министерство здравоохранения страны около 13:00 сообщило, что минимум 545 человек были госпитализированы с момента начала массированной атаки ХАМАС. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 22 мирных жителя.

Движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса". Иерусалим в ответ объявил операцию "Железные мечи".

В связи с ситуацией министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории Израиля.

ХАМАС опубликовал изображения, показывающие проникновение террористов в Израиль:

Со стороны палестинских боевиков также есть потери. Фотографы показали мужчин, которые оплакивали мертвых в больнице Аль-Шифа в секторе Газа:

Детали о событиях в Израиле можно отследить в онлайн-трансляции нашего издания по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Террористическая правоисламисткая организация ХАМАС объявила о минимум 35 израильских военных, которые она захватила в плен.

– Министерство иностранных дел Украины создало оперативный штаб для помощи нашим гражданам в Израиле. Рекомендации дипломатов для украинцев и контактные телефоны посольства можно найти в материале по ссылке.

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