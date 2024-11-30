США объявили о приостановлении стратегического партнерства с Грузией

Соединенные Штаты Америки объявили о приостановлении стратегического партнерства с Грузией после серии антидемократических шагов правительства страны, в частности, известной партии "Грузинская мечта". Это решение стало результатом нарушений основных принципов, на которых основывалось партнерство между двумя государствами, в частности, в сфере демократии, верховенства права и прав человека.

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Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США. Отмечается, что действия "Грузинской мечты" серьезно нарушили фундаментальные ценности стратегического партнерства, которое предполагало сотрудничество ради укрепления демократии и прав человека.

"Разнообразные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего американо-грузинского стратегического партнерства, которое основывается на общих ценностях и обязательствах по демократии, верховенству права, гражданскому обществу, уважению прав человека и основным свободам, а также антикоррупционным усилиям", – говорится в заявлении.

Отдельно в заявлении США подчеркивается, что решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления страны в ЕС противоречит обещанию, закрепленному в Конституции Грузии, и свободе грузинского народа. Приостановка этого процесса усложняет перспективы интеграции Грузии в европейские структуры и делает страну более уязвимой для влияния России.

В своем заявлении Госдепартамент также призвал правительство Грузии прозрачно расследовать нарушения, имевшие место во время парламентских выборов, и отменить законы, нарушающие демократические принципы. США отметили важность восстановления доверия к демократическим институтам Грузии и поддержки евроатлантического курса страны.

Напомним, 30 ноября, несмотря на жесткие разгоны прошлых демонстраций, жители Грузии снова вышли на массовый протест в центр Тбилиси. Предыдущий митинг под парламентом силовики разогнали ранним утром в субботу, а уже вечером граждане собрались под зданием Общественного вещателя, требуя отставки руководства и освещения реальных событий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– МВД Грузии отчитывалось о задержании 107 человек на акции протеста в Тбилиси, организованной вечером 29 ноября.

– 30 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с резкими заявлениями, направленными против европейской интеграции и демократических протестов. Он обвинил оппозицию, Запад и даже Украину в попытках "украинизировать" Грузию.

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