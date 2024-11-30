В Грузии возобновились протесты из-за отказа властей от евроинтеграции: все детали

30 ноября, несмотря на жесткие разгоны прошедших демонстраций, жители Грузии снова вышли на массовый протест в центр Тбилиси. Предыдущий митинг под парламентом силовики разогнали рано утром в субботу, а уже вечером граждане собрались под зданием Общественного вещателя, требуя отставки руководства и освещение реальных событий.

Видео дня

Также демонстранты традиционно пришли на проспект Руставели, протестуя возле грузинского парламента. Sova.news передает, что акция собралась и под Тбилисским государственным университетом. Студенты вышли на улицу с фотографиями, на которых запечатлены пострадавшие от силового разгона акций.

После переговоров участников акции у здания Общественного вещателя с руководством телеканала было достигнуто соглашение. Протестующим согласились выделить эфирное время во время передаче Нино Зауташвили "Реальное пространство".

Кстати, на странице этой программы в Facebook ранее появилась публикация от имени сотрудников:

"Мы видим, как на улице безжалостно избивают протестующих, как бьют по головам наших коллег, и поддерживаем их физически и морально. Мы стоим на защите нашего будущего, выбранного государством и закрепленного конституцией".

"Эхо Кавказа" передает, что новая крупная акция на проспекте Руставели начала собираться около 16:00 (по Киеву).

Другие города Грузии также вышли на "Майданы". Демонстрации 30 ноября организовали в Батуми, Озургети, Ланчхути, Гори, Зугдиди, Поти, Хашури, Ахалцихе.

Видео большого митинга в Батуми:

Акция протеста в Кутаиси:

Акция протеста в Хашури, городе с населением в 20 тысяч человек:

Добавим: посол Грузии в Нидерландах Давид Соломония в знак протеста против решения "Грузинской мечты" отказаться от евроинтеграции подал в отставку. Он завил, что большую часть своего времени, находясь в течение трех десятилетий на дипломатической службе, занимался контактами с ЕС.

"Это большое благословение, когда ваши профессиональные обязательства совпадают с вашим жизненным выбором. Я четко выполнял свои служебные обязанности, пока верил, что могу иметь хоть малейшее влияние на ход дела. Сегодня эта надежда завершилась", – заявил дипломат, добавив, что "осуждает любое насилие".

Как сообщал OBOZ.UA:

– МВД Грузии отчиталось о задержании 107 человек на акции протеста в Тбилиси, организованной вечером 29 ноября.

– 30 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с резкими заявлениями, направленными против европейской интеграции и демократических протестов. Он обвинил оппозицию, Запад и даже Украину в попытках "украинизировать" Грузию.

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