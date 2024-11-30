'Майдана не может быть': премьер Грузии, пошедший против евроинтеграции, высказался в сторону Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с резкими заявлениями, направленными против европейской интеграции и демократических протестов. В своей речи он затронул тему протестов в Грузии, обвинив оппозицию, Запад и даже Украину в попытках "украинизировать" Грузию.

Видео дня

На состоявшейся в Администрации правительства пресс-конференции он высказался об акциях протеста в Грузии и обвинил оппозицию, европейских политиков и "внешних покровителей" в попытках дестабилизации страны. Сообщает издание SOVA.

Кобахидзе подчеркнул, что в Грузии не будет повторения сценария Майдана, намекая на события в Украине 2013-2014 годов.

"Уже третий год конкретные европейские политики и бюрократы, которым не удалось добиться украинизации Грузии, постоянно пытаются использовать статус кандидата и вопрос открытия переговоров по ослаблению страны, так называемого, спровоцировать поляризацию и искусственно обезлюдить общество. Напоминаем, что в течение этих 3 лет сначала статус кандидата, а затем тема открытия переговоров использовалась как главный инструмент причинения вреда имиджу страны и вытеснения общества", – заявил он.

Кобахидзе назвал проходящие в стране протестные акции "жестокими" и обвинил в их организации "радикалов" из оппозиционных партий, действующих при поддержке зарубежных партнеров. Он также заявил, что такие действия направлены на то, чтобы расколоть грузинское общество.

"Просто радикалы и их зарубежные покровители всегда пытаются придумать повод, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию. Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия – независимое государство с сильными институтами и, главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать. Сценарий Майдна не может быть реализован в Грузии. Грузия – это государство и грузинское государство этого не допустит", – заявил премьер-министр.

Напомним, вечером 29 ноября в Грузии возобновились масштабные акции протеста против решения правительства страны приостановить переговоры по вступлению в Европейский Союз. Однако уже через несколько часов силовики жестко разогнали митинг, применяя против людей слезоточивый газ, водометы и другие спецсредства.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала европейских лидеров к "резкой реакции" на жестокий разгон властями протестов в ночь на 29 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, часть сотрудников министерств обороны и иностранных дел Грузии выступила против решения отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз, о котором объявило правительство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!