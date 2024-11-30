В Тбилиси силовики жестоко разогнали 'Майдан': коммунальщики убирают остатки баррикад. Фото и видео

Вечером 29 ноября в Грузии возобновились масштабные акции протеста против решения правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Европейский Союз. Однако уже спустя несколько часов силовики жестко разогнали митинг, применяя против людей слезоточивый газ, водометы и другие спецсредства.

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В результате столкновений силовикам удалось разогнать акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает ВВС.

Сотрудники полиции проводили жесткие задержания протестующих, используя против людей водометы и слезоточивый газ. МВД Грузии отчиталось о задержании 107 человек во время разгона акции протеста в центре Тбилиси.

Также силовики пожаловались, что "в результате насильственных действий протестующих пострадали 10 сотрудников МВД". При этом число пострадавших протестующих МВД не сообщает.

После разгона митинга в центре грузинской столицы коммунальные службы очистили места, на которых люди строили баррикады. Местные власти заявили о возобновлении автомобильного движения по проспекту Руставели.

Стоит отметить, что на акции протеста люди пришли с флагами Грузии, Украины и ЕС. Также митингующие держали в руках фотографии журналистов, избитых накануне полицией. В свою очередь силовики стянули в центр Тбилиси огромное количество личного состава и массово применяли против митингующих спецсредства.

Напомним, вечером 29 ноября в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента снова собрался масштабный протест против пророссийской власти и ее отказа от евроинтеграции страны. Силовики применили водометы, а люди в ответ запускали салюты.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала европейских лидеров к "резкой реакции" на жестокий разгон властями протестов в ночь на 29 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, часть сотрудников министерств обороны и иностранных дел Грузии выступила против решения отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз, о котором объявило правительство.

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