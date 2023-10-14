США могут развернуть в Израиле подразделение из более чем 2000 морпехов – CNN

Вооруженные силы США готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования к возможному развертыванию в Израиле. Американские войска могут задействовать в операции более 2 тыс. бойцов.

Среди задач экспедиционного отряда морской пехоты могу быть эвакуационные операции и гуманитарная помощь. Об этом сообщает издание CNN.

К возможной операции в Израиле готовится 26-й экспедиционный отряд морской пехоты. Американским военным могут приказать приблизиться к Израилю, чтобы укрепить позиции сил США. Подразделение, которое в настоящее время находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более чем 2000 морских пехотинцев.

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В последние дни представители Министерства обороны США неоднократно заявляли, что Пентагон сможет быстро перебросить в регион дополнительные силы и средства по мере необходимости. По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, американская армия по-прежнему способна и готова динамично и оперативно перебрасывать силы к Израилю.

Стоит отметить, что сейчас 26-й экспедиционный отряд морской пехоты и военный корабль USS Bataan входят в состав десантной группы, которая была развернута в июле в ответ на усиление иранской агрессии в Оманском заливе и прилегающих водах.

В последние дни корабль находился недалеко от Кувейта в рамках плановых учений, но покинул его досрочно в результате палестино-израильского конфликта.

Напомним, после спустя неделю смертоносных авиаударов по сектору Газа, Израиль обещает, что "это только начало". Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС только начал платить цену за свои зверства и он будет уничтожен, сколько бы времени это ни заняло.

Ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль: на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA:

9 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над пограничными территориями, которые с начала вторжения 7 октября захватили боевики ХАМАС и перешла к новой фазе операции. Для ее проведения в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов.

10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ переходит к полному наступлению на сектор Газа, поскольку спорадические стычки с террористами ХАМАС на юге страны продолжаются уже четвертый день.

13 октября ЦАХАЛ начал вторжение в сектор Газа в рамках "локальных рейдов". Пехота и танки Армии обороны Израиля зачищают территорию от террористов.

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