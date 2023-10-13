Армия Израиля начала вторжение в сектор Газа: пехота и танки зачищают территорию от террористов

Пехота и танки Армии обороны Израиля в пятницу, 13 октября, вошли на территорию сектора Газа в рамках "локальных рейдов". Представители ЦАХАЛ планируют очистить территорию от террористов ХАМАС и найти пленных израильтян.

Об этом сообщило издание The Times of Israel. По словам израильских военных, солдаты уничтожили несколько террористов в этом районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпустила противотанковые управляемые ракеты по Израилю.

В то же время войска ЦАХАЛ не вошли вглубь Газы.

Представитель армии Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что бронетанковые и пехотные силы провели обыски и "сорвали запуск противотанковых управляемых ракет на израильскую территорию".

Видео дня

"Силы обнаружили находки, которые могут помочь в поиске пропавших без вести. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы найти все подробности о пропавших без вести и заложниках", – отметил Хагари.

Как пишет издание, по предварительным данным во время нападения на Израиль в субботу 7 октября террористы ХАМАС захватили в заложники около 200 человек. На данный момент ЦАХАЛ уведомил семьи 120 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль. Там заявили, что в ходе военной операции "Наводнение Аль-Аксы" выпустили по городам Израиля тысячи ракет, а несколько десятков вооруженных террористов проникли в израильские поселения, граничащие с сектором Газа с воду, воздуха и с суши.

Правительство Израиля ввело в стране сначала чрезвычайное, а затем и военное положение. В ответ на вторжение Армией обороны Израиля было объявлено о проведении контртеррористической операции "Железные мечи".

После нападения ХАМАС армия обороны Израиля нанесла удары по сотням объектов в секторе Газа, связанных с террористами. В частности в результате бомбардировок ЦАХАЛ уничтожил несколько командных пунктов, командный центр, использующий чиновник военно-морских сил ХАМАС, и объект, который террористы использовали для разведки.

Утром 13 октября в ЦАХАЛ сообщил, что Израиль дал жителям сектора Газа 24 часа в эвакуацию на юг анклава "для собственной безопасности". По подсчетам ООН, речь идет о перемещении около миллиона человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 октября Израиль заявил о вступлении в долгую войну с Палестиной. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху посоветовал жителям сектора Газа "убегать немедленно".