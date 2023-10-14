'Это только начало': Нетаньяху прокомментировал первую неделю бомбардировок объектов ХАМАС в секторе Газа

После почти недели смертоносных авиаударов по сектору Газа, Израиль обещает, что "это только начало". Хамас только начал платить цену за свои зверства и он будет уничтожен, сколько бы времени это ни заняло.

Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в своем обращении к народу Израиля вечером пятницы, 13 октября. Его слова цитирует CNN.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не собирается прощать того террора, который совершил ХАМАС 7 октября, и не позволит миру забыть об этом.

"Сегодня мы все понимаем, что мы боремся за наш дом, наш дом для всех нас, и мы боремся как львы... И это только начало, и наши враги только начинают платить цену. Я говорю вам, что это только начало , я не собираюсь вдаваться в подробности, но это – только начало", – подчеркнул Нетаньяху.

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Напомним, что Израиль в четверг, 12 октября, предупредил 1,1 млн северян сектора Газа, что ЦАХАЛ будет проводить наземную операцию, и призвал их эвакуироваться.

Издание, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Палестины, отметило, что в течение шести дней израильские военные самолеты наносили воздушные удары по сектору Газа, которые превратили улицы и дома в руины. Было убито не менее 1799 человек, в том числе 583 детей. Еще 7388 жителей Газы получили ранения.

В то же время, Хамас во время своей террористической операции 7 октября убил более 1300 израильтян и взял в заложники около сотни.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль: на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В частности, массовую резню боевики ХАМАС устроили над участниками фестиваля на границе с Газой : на месте проведения мероприятия обнаружено более 250 тел, часть мирных людей террористы захватили в плен и вывезли в Газу. Десятки, а иногда и сотни убитых мирных жителей до сих пор находят в израильских кибуцах на юге страны.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единодушно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Также Израиль приступил к полной блокаде сектора Газа: с понедельника, 9 октября, туда не поступают продовольствие и топливо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над пограничными территориями, которые с начала вторжения 7 октября захватили боевики ХАМАС и перешла к новой фазе операции. Для ее проведения в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов.

10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ переходит к полному наступлению на сектор Газа, поскольку спорадические стычки с террористами ХАМАС на юге страны продолжаются уже четвертый день.

13 октября ЦАХАЛ начал вторжение в сектор Газа в рамках "локальных рейдов". Пехота и танки Армии обороны Израиля зачищают территорию от террористов.

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