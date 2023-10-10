Израиль переходит к полному наступлению на Газу: министр обороны Галант заявил, что обратно возвращения не будет

Израиль переходит к полному наступлению на Сектор Газа, поскольку спорадические стычки с террористами ХАМАС на юге страны продолжаются уже четвертый день. Обратно возврата не будет, ЦАГАЛЬ возобновил контроль над всеми городами на границе с Газой и пойдет дальше.

Об этом 10 октября заявил министр обороны Израиля Иоав Галант. Его слова цитирует издание Times of Israel.

"Я снял все ограничения, мы возобновили контроль над территорией и переходим к полному наступлению", - сказал Галант израильским военным на границе с Газой.

Он пригрозил ХАМАСу возмездием за те страшные потери, которые Израиль понес из-за массированной атаки террористов. Обращаясь к солдатам, министр отметил, что они навсегда изменят реальность Газа.

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"У вас будет возможность изменить реальность здесь. Вы видели цену, и вы увидите изменения. ХАМАС хотел перемен в Газе, он изменится на 180 градусов от того, что он думал. Они пожалеют об этом моменте, Газа никогда не вернется к тому, что было", – заявил Галлант.

Он пообещал бескомпромиссное уничтожение террористов ХАМАС.

"Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост — мы уничтожим его всеми силами и без компромиссов", – заявил Галант.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль: на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В частности, массовую резню боевики ХАМАС устроили над участниками фестиваля на границе с Газой: на месте проведения мероприятия обнаружено более 250 тел, часть мирных людей террористы захватили в плен и вывезли в Газу.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единогласно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦАХАЛ ликвидировал двух лидеров политического крыла ХАМАС Израиль продолжает наносить авиаудары по объектам в секторе Газа, используемым террористами ХАМАС. В результате одного из них были ликвидированы два высокопоставленных представителя политического офиса этой радикальной организации – Джавада Абу Шаммалу и Закария Абу Маамара. Ликвидированный Джавад Абу Шаммал был министром экономики ХАМАС, а Муаммар возглавлял отдел внутренних связей террористической группировки.

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