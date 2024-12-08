После взятия Дамаска повстанцы двигаются к побережью, россияне позорно бегут со своих баз – ГУР

После свержения режима сирийского диктатора Башара Асада начался "величественный побег" его российского "коллеги" Владимира Путина из Сирии. Россияне спешно выводят свои корабли с военно-морской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружений из Хмеймима транспортной авиацией.

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Это все происходит на фоне продвижения взявших под контроль Дамаск оппозиционных сил в направлении побережья, где расположены российские базы. О том, как Россия терпит поражение на Ближнем Востоке, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Вывод россиянами кораблей и остатков вооружений с баз в Тартусе и Хмеймиме в ГУР назвали "величественным бегством Путина из Сирии".

"Стремительный процесс свержения режима Башара Асада в Сирии отразился позорным бегством российского контингента с территории арабской республики", – говорится в сообщении.

В настоящее время оппозиционные режиму Асада силы в сирийской столице контролируют резиденцию диктатора, правительственные здания и расположенный в Дамаске центральный офис национального телевидения.

Утрата войсками Асада столицы и продолжение наступления оппозиции в провинциях Латакия, Хама и Тартус заставили российские войска в Сирии "собирать пожитки". В частности, россияне бегут с единственной своей морской базы в Средиземном море, на которую Москва делала большие ставки в "сдерживании НАТО".

"Российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве как плату за свою безопасность. 8 декабря 2024 года с Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота РФ", – рассказали в ГУР.

Кроме того, россияне спешно перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники. Их вывозят военными бортами с авиабазы в Хмеймим.

"После взятия Дамаска оппозиционные в Асад силы движутся к побережью ― вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализует поражение Кремля на Ближнем Востоке", – резюмировали в ГУР.

Напомним, ранее о том, что после падения режима Асада российскую авиацию начали готовить к выводу из Сирии, писали Z-блогеры. На авиабазе Хмеймим отмечено увеличение количества российских транспортных самолетов.

А о бегстве россиян с единственной зарубежной базы РФ, где дислоцировался МФ РФ – Тартуса – впервые стало известно 3 декабря, когда ряд OSINT-аналитиков обратили внимание на признаки того, что Россия выводит свои корабли с этой военно-морской базы. По их мнению, это свидетельствует о выводе флота из Сирии. Минобороны и МИД РФ при этом утверждали, что корабли якобы вышли на "запланированные учения" в Средиземном море.