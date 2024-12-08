Асад решил покинуть президентский пост и передать власть мирным путем – МИД РФ

В министерстве иностранных дел России заявили, что сирийский диктатор Башар Асад якобы добровольно решил оставить президентский пост. Также в РФ отметили, что диктатор дал указание осуществить передачу власти мирным путем.

Видео дня

Россияне подчеркнули, что Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Об этом сообщают кремлевские пропагандистские СМИ.

Министерство иностранных дел России заявило, что презент Сирии Башар Асад покинул страну и свой пост, а также дал указание мирно передать власть. В Москве уточнили, что не участвовали в переговорах о передаче власти.

По данным МИД России, Асад принял решение добровольно передать власть в результате переговоров с рядом "участников вооруженного конфликта". При этом в Москве добавили, что российская сторона также поддерживает контакт с сирийскими повстанцами.

Кроме того, в РФ отчитались, что путинские войска на базах в Сирии "находятся в повышенной боевой готовности", но угроз их безопасности сейчас нет.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что столица страны "теперь свободна от Башара Асада", а командование армии известило офицеров, что 24-летнее авторитарное правление президента закончилось.

Ранее сообщалось, что сирийские повстанцы освободили узников из Сидны – политической тюрьмы диктатора Башара Асада. Среди освобожденных были женщины и даже ребенок. После начала войны в 2011 году жертвами Сидны стали более 30 тысяч человек.

Как семья Асадов пришла к власти и чем запомнилась их диктатура в Сирии, читайте в материале OBOZ.UA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!