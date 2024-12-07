Повстанцы пытаются окружить столицу Сирии Дамаск: военные Асада отрицают, что отступают

Повстанцы в Сирии заявили, что пытаются окружить столицу страны Дамаск и уже начали "финальную фазу" операции. В армии режима Башара Асада в свою очередь отрицают, что отступают из города.

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В частности, 7 декабря представитель коалиции сирийских повстанцев Хасан Абдулгани в своем Telegram-канале заявил, что началась "финальная фаза" операции по окружению Дамаска. По данным СМИ, локальные бои уже происходят на окраинах сирийской столицы.

Сообщается, что военные повстанцы находятся в пяти километрах от центра Дамаска и в семи километрах от дворца президента Сирии Башара Асада – союзника российского диктатора Владимира Путина.

Также в сеть попало видео, где видно, как под Дамаском сирийцы сносят памятники отцу Башара Асада.

Согласно сообщениям СМИ, военные, переодетые в гражданскую одежду, полиция и чиновники бегут из города.

В частности, около 2 тысяч военных Асада дезертируют в Ирак вместе со своей техникой.

Однако в армии Сирии отрицают, что отступают из района Дамаска, называя сообщения об их отступлении "ложной кампанией в СМИ вооруженных террористических организаций с целью посеять панику и страх среди мирного населения в пригородах".

Кроме того, канцелярия сирийского президента заявила, что якобы Башар Асад находится в Дамаске и не покидал страну с какими-либо тайными визитами.

Ранее западные СМИ сообщали, что семья Асада – жена и его трое детей – уже сбежала в Россию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с представителями Ирана и Турции назвал повстанцев "законной оппозицией" и выразил готовность к переговорам с ними.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу повстанцы в Сирии заявили о захвате города Дараа и продолжении авиаударов вокруг Хаммы и Хомса. Лидеры Египта и Иордании призвали диктатора Асада покинуть страну.

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