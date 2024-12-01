После Сирии может ударить по Крыму: в России запаниковали из-за Эрдогана и заявили о шантаже

В России устроили истерику из-за поддержки турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом повстанческих сил в Сирии. Россияне жалуются, что после Сирии под ударом Турции может оказаться оккупированный Крым.

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При этом россияне угрожают Турции "достойным ответом". Об этом сообщают кремлевские пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на источники в минобороны и МИД РФ.

Источники в российском террористическом ведомстве заявили, что Турция якобы "предала" Россию после того, что произошло в Алеппо. При этом россияне теперь боятся, что после событий в Сирии от Эрдогана можно ждать "чего угодно". В частности, россияне опасаются, что Турция будет способствовать Украине в деоккупации полуострова.

"Есть основания думать, что будут организованы серьезные проблемы в Крыму. Помощью врагу могут быть наводка ракет и беспилотников на важные объекты на полуострове, разведывательная информация и даже, возможно, какие-то действия, связанные с оружием. Хотя насчет вооружений подтверждения информации пока нет", – выдали пропагандисты.

Также кремлевские рупоры утверждают, что опасения насчет Турции выразили в министерстве иностранных дел РФ. Оккупанты пожаловались, что Эрдоган якобы хочет контроль над Крымом, и передает сигналы о том, что там будет "очень трудно жить".

"Это фактически шантаж, надеюсь, мы найдем на него достойный ответ. Поэтому нынешние угрозы стоит воспринять серьезно. И военным, и политикам с турецкой проблемой нужно что-то решать, и всем жителям Крыма и Севастополя", – заявили кремлевские пропагандисты.

Напомним, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган похвастался очередной встречей и обсуждением глобальных вопросов с российским диктатором Владимиром Путиным. Они виделись на полях 16-го саммита БРИКС в Казани, и турецкий лидер утверждает, что увидел "стремление" своего коллеги якобы к прекращению огня в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Эрдоган раскритиковал деятельность Организации Объединенных Наций и заявил, что она больше не является эффективным инструментом глобального управления. По его словам, для исправления ситуации необходимо провести реформу ООН.

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