Словакия в поддержку Чехии решила выдворить дипломатов РФ

Словакия в знак солидарности с Чехией в четверг, 22 апреля, объявила о высылке из страны трех российских дипломатов.

Все трое сотрудников посольства РФ должны покинуть Словакию в течение семи дней. Заявление о таких мерах сделал премьер-министр страны Эдуард Хегер, передает телеканал ТА3.

"В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии", – сказал премьер.

Он добавил, что власти считают очень важным сделать все для обеспечения интересов национальной безопасности и то, чтобы иностранные дипломатические миссии работали на территории Словакии, согласно законам государства и международными соглашениями.

"Словакия не может оставить без внимания деятельность представителей иностранных дипломатических миссий, которые не уважают договорные принципы", – сказал Хегер.

Напомним, за несколько часов до этого Чехия заявила, что выдворяет из страны 70 сотрудников российского посольства – 22 дипломата и 48 технических служащих.

Таким образом численность состава посольства России в Праге до конца мая будет уменьшен до размера чешской дипмиссии в Москве.

Такой шаг связан с выдвинутым Москве ультиматумом, который она проигнорировала. Чехия требовала вернуть своих дипломатов обратно в Москву до 12:00 22 апреля, но РФ этого не сделала.

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