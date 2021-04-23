Словакия в поддержку Чехии решила выдворить дипломатов РФ
Словакия в знак солидарности с Чехией в четверг, 22 апреля, объявила о высылке из страны трех российских дипломатов.
Все трое сотрудников посольства РФ должны покинуть Словакию в течение семи дней. Заявление о таких мерах сделал премьер-министр страны Эдуард Хегер, передает телеканал ТА3.
"В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии", – сказал премьер.
Он добавил, что власти считают очень важным сделать все для обеспечения интересов национальной безопасности и то, чтобы иностранные дипломатические миссии работали на территории Словакии, согласно законам государства и международными соглашениями.
"Словакия не может оставить без внимания деятельность представителей иностранных дипломатических миссий, которые не уважают договорные принципы", – сказал Хегер.
Напомним, за несколько часов до этого Чехия заявила, что выдворяет из страны 70 сотрудников российского посольства – 22 дипломата и 48 технических служащих.
Таким образом численность состава посольства России в Праге до конца мая будет уменьшен до размера чешской дипмиссии в Москве.
Такой шаг связан с выдвинутым Москве ультиматумом, который она проигнорировала. Чехия требовала вернуть своих дипломатов обратно в Москву до 12:00 22 апреля, но РФ этого не сделала.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепигу (Руслан Боширов), подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
Сенат Чехии призвал правительство страны немедленно денонсировать чешско-российское соглашение о дружбе и сотрудничестве.