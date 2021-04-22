Сенат Чехии призвал разорвать соглашение о дружбе с Россией

Сенат Чехии призвал правительство страны немедленно денонсировать чешско-российское соглашение о дружбе и сотрудничестве.

Кроме того, он потребовал выслать из Праги всех, кроме одного, сотрудников посольства России, пишут Ceske Noviny. В то же время, согласно резолюции, которую поддержали 67 из 72 присутствующих сенаторов, атаку во Врбетице в 2014 году признали "актом государственного терроризма против одного государства Евросоюза и, следовательно, против всего ЕС".

Верхняя палата чешского парламента также рекомендовала правительству обсудить это дело в Совете Безопасности ООН, а в органах НАТО и ЕС – попросить о поддержке и помощи. По мнению Сената, власть Чехии должна использовать "все инструменты и возможности, которые предоставляет членство в этих организациях".

Также после четырехчасовых дебатов сенаторы попросили правительство опубликовать информацию о взрывах во Врбетице, которая не подлежит режиму секретности, чтобы максимально предотвратить распространение дезинформации.

Помимо всего, сенаторы посоветовали властям Чехии не обращаться к российским заинтересованным сторонам каким-либо образом в связи с подготовкой строительства АЭС или других элементов критической инфраструктуры.

Подытоживая, они настояли, чтобы у РФ потребовали материальную компенсацию, компенсацию пострадавшим, возмещение материального ущерба и оплату ликвидационных работ после нападения в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Чехии потребовал от России вернуть высланных дипломатов 22 апреля обратно. В противном случае численность российского посольства сократится до аналогичного чешскому. Такой ультиматум вызвал негодование в МИД РФ.