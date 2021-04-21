Чехия поставила ультиматум России из-за дипломатов: Захарова заявила, что так можно 'общаться внутри НАТО'

Министр иностранных дел Чехии потребовал от России вернуть высланных дипломатов 22 апреля обратно, в противном случае численность российского посольства сократится до аналогичного чешскому. Это вызвало резкую реакцию со стороны представителя МИД РФ.

Так, Мария Захарова на своей странице в Facebook заявила, что "ультиматумы следует оставить для общения внутри НАТО".

"Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", – сказано в сообщении.

Представитель МИД РФ добавила, что 22 апреля "разговор с чешским послом будет продолжен".

В своем требовании чешский министр Ян Гамачек пояснил, что их дипломаты должны вернуться в Москву до 12:00.

"Россия должна до 12.00 завтрашнего дня обеспечить возвращение всех высланных сотрудников посольства Чехии обратно в Москву. Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12.00 я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве", – сказал он.

Ранее Гамачек подчеркнул, что из-за высылки почти двух третей дипломатов посольство в Москве фактически не может работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск Чепигу и Мишкина.