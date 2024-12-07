Президент Сирии Башар Асад вместе с семьей сбежал из Дамаска – CNN

Сирийский диктатор Башар Асад на данный момент не находится в столице страны Дамаске, в сторону которой продвигаются повстанцы. Его "нет ни в одном из мест города, где он мог бы находиться".

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на осведомленный источник. По его словам, президентская гвардия Асада больше не размещена в его обычном месте жительства – обычно эти силы фиксируют именно там, где находится диктатор.

"Традиционно эта охрана обеспечивала внутреннюю безопасность Асада, и некоторые из них, как ожидается, будут сопровождать президента во время его перемещений", – говорится в сообщении.

У повстанцев нет достоверных данных о местонахождении Асада, они продолжают попытки его найти. Между тем официальная администрация диктатора продолжает утверждать, что он не сбежал из столицы.

В то же время турецкие ресурсы со ссылкой на источники в ОАЭ сообщали, что Асад вместе с семьей сбежал в Абу-Даби.

Стоит отметить, что на вечер 7 декабря было анонсировано обращение Башара Асада к народу, однако этого так и не произошло. В назначенное время государственный вещатель показал обращение премьера, министра обороны и представителя правительственных военных сил.

Асад просит о помощи?

По данным Bloomberg, Асад на фоне приближения повстанцев к Дамаску начал делать сигналы о готовности к соглашению, которое позволило бы удержать территорию, которую еще контролирует его армия, или гарантировать ему безопасный побег.

Через ОАЭ он обратился за помощью к США. Со своей стороны диктатор предложил отказаться от связей с Ираном и "Хезболлой" в обмен на помощь в прекращении боевых действий.

Также, по данным источников СМИ, еще одним посредником Асада якобы выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. К нему Асад отправил высокопоставленного христианского лидера, который говорил о якобы угрозе для христиан в Сирии в случае прихода к власти исламистских повстанцев. "Намерение заключалось в том, чтобы Орбан, союзник Трампа, донес эту опасность новому президенту США", – говорится в статье.

Что происходит в Сирии

Напомним, что ранее повстанцы в Сирии заявили о взятии под контроль города Дараа и продолжали наносить авиаудары вокруг Хаммы и Хомса. На фоне этого египетские и иорданские официальные лица призвали сирийского диктатора Башара Асада покинуть страну.

А ближе к вечеру 7 декабря повстанцы объявили, что они пытаются окружить столицу страны Дамаск и уже начали "финальную фазу" операции. Тем временем в армии режима Асада отрицали, что отступают из города.

Иран еще в пятницу, 6 декабря, начал эвакуацию своих военных командиров, личного состава и гражданских сотрудников из Сирии на фоне уверенного наступления повстанцев.

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не должны вмешиваться в конфликт в Сирии. Он написал, что ситуация там не касается национальных интересов Америки, и добавил, что повстанцы готовятся сделать "очень большой шаг к устранению Асада".

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