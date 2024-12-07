Асад не вышел с обращением к нации: вместо него выступил главком армии Сирии и заверил, что борьба будет продолжаться

Несмотря на заявления о бегстве сирийского диктатора Башара Асада из страны, его канцелярия заверила, что "президент и главнокомандующий" остается в Сирии, в Дамаске, и вскоре обратится к нации. Но в назначенное время государственный вещатель вместо Асада показал обращение премьера, министра обороны и спикера правительственных военных сил.

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В частности, премьер Сирии Мохаммад Гази Джалали заявил, что "страна борется за свою национальную идентичность", и неважно, кто какие города контролирует, потому что "географическая битва в войне за идентичность второстепенна".

Более конкретно говорил министр обороны Али Махмуд Аббас – по его словам, сирийская армия "укрепила линии обороны вокруг Дамаска и на юге".

Заявления этих должностных лиц прозвучали на фоне сообщений о приближении повстанцев к столице Сирии.

Наши вооруженные подразделения укрепили свои линии обороны по всей сельской местности Дамаска и южном регионе. В далеких окрестностях Дамаска и его сельской местности существует очень сильная охранная и военная граница, и никто не может проникнуть через эту оборонительную линию, которую мы, вооруженные силы, держим", – в свою очередь сообщил спикер генштаба армии и вооруженных сил Асада Мохаммед Аль Рахмун.

"Борьба с террористами продолжается и будет продолжаться", – заверили указанные чиновники.

Более того, по словам Мохаммеда Аль Рахмуна, проправительственные военные силы "начинают операции по контрнаступлению" на повстанцев в "сельской местности Хамы и Хомса (в центре), и "северной сельской местности Дарайа" (на юге страны соответственно).

Ни один из чиновников не сказал, где сейчас находится Асад (по неподтвержденной информации он получил ранение и скрылся в ОАЕ; его семья уехала из страны ранее).

В свою очередь, повстанцы в социальных сетях демонстрируют фото (ниже), которые свидетельствуют, что они уже в 5-10 км к северу и к югу от Дамаска.

Вышеупомянутый городок Дарайа, который всего в 8 км от Дамаска, полностью под контролем повстанцев (соответствующее видео ниже).

Таким образом, повстанцы уже контролируют весь юго-запад страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в южном пригороде Дамаска Джармани местные протестующие снесли статую отца сирийского диктатора Хафеза Асада и разбили ее на куски. Местные жители также сообщают, что в других пригородах солдаты армии Асада переодеваются в гражданскую одежду и сбегают со своих позиций.

Напомним, что вчера повстанцы в Сирии заявили о захвате города Дараа и продолжении авиаударов вокруг Хаммы и Хомса. Лидеры Египта и Иордании призвали диктатора Асада покинуть страну.

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