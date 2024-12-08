'Ось зла пошатнулась': в ЦПД оценили, как события в Сирии повлияют на Украину

Страна-террорист Россия потеряла ключевую зону влияния на Ближнем Востоке вместе с логистическими базами. Однако события в Сирии никак не повлияют на способность РФ в войне против Украины.

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Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, "без непопулярной мобилизации" российское руководство уже не сможет удержаться надолго.

"Многие говорят, что Россия теперь сконцентрирует силы для войны в Украине. Они и так перегревают экономику для войны в 2025 году, но протянуть в долгую без непопулярной мобилизации они уже не смогут. И Сирия никак не влияет на способность РФ в нашей войне", – подчеркнул руководитель ЦПД.

По его словам, основной причиной поражения России в Сирии является уничтожение Путиным Пригожина и группы "Вагнер" как таковой.

"Именно Пригожин годами выстраивал систему влияния России на Ближнем Востоке и в Африке. Сирия была ключом к Африке благодаря базам РФ и выходу флота в Средиземное море. Путин испугался и убил Пригожина, после чего вся система посыпалась", – написал Коваленко.

Он отметил, что роль России в Африке теперь тоже будет ослабляться. В настоящее время Москва пытается переложить вину на Иран, обвиняя его в сдаче Сирии. Так что так называемая "ось зла" выглядит шаткой, и является "не полноценным альянсом, а лишь клубом по интересам".

Как сообщал OBOZ.UA, российское руководство пугает угрозой наступления на Запорожскую и Херсонскую области, такие действия нужны для того, чтобы Соединенные Штаты поверили в правдивость их намерений. В свою очередь оккупанты проводят демонстративные форсировки Днепра.

Однако, по мнению руководителя ЦПД, россияне пытаются использовать эту угрозу, как и "Орешник", в своей стратегии для повышения ставок.