Сирийские повстанцы заявили об освобождении Дамаска: Асад покинул столицу

Повстанческие силы в Сирии утром 8 декабря объявили Дамаск "свободным", утверждая, что президент Башар Асад покинул столицу. Глава правительства страны якобы заявил о готовности передать власть мирным путем.

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Об этом сообщает ряд СМИ, в том числе CNN со ссылкой на источники. Агентство Reuters передает, что Командование армии страны уведомило офицеров о капитуляции правления президента.

"Мы объявляем Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада. Для перемещенных лиц во всем мире, свободная Сирия ждет вас", – говорится в Telegram-канале повстанческих сил.

Саудовский телеканал Al Arabiya отметил, что подразделения сирийской армии покинули центр столицы. Кроме этого, сотрудники покинули международный аэропорт Дамаска и его работа была полностью прекращена.

Отмечается, что премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали по-прежнему находился в своем доме и не намерен покидать его. В то же время он заявил о "готовности сотрудничать с любым другим правительством", которое изберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность.

По данным источников CNN, президентская гвардия больше не расположена в его обычном месте жительства в Дамаске, и это вызывает предположение, что Асад вместе с семьей покинул столицу или переместился в неизвестное место. Однако иранские чиновники и сирийское правительство отрицали эти сообщения, отмечая, что тот остается в стране.

Собеседник CNN сказал, что сирийские повстанцы не располагают достоверной информацией о местонахождении Асада, но продолжают попытки установить это.

Напомним, что конфликт в Сирии охватывает правительственные силы президента Башара аль-Асада, которых поддерживают Россия и Иран, поддерживаемые США сирийско-курдские формирования, а также различные повстанческие группы, поддерживаемые Турцией.

Линия фронта в сирийском конфликте оставалась неизменной с 2020 года, когда правительственные силы при поддержке российской авиации и иранских ополченцев вернули контроль над большинством территорий Сирии.

Наступление повстанцев началось 27 ноября 2024 года. По состоянию на 30 ноября сирийские военные подтвердили, что повстанцы вошли в город Алеппо. В ответ на это Россия пообещала Асаду "дополнительную военную помощь, чтобы воспрепятствовать повстанцам".

1 декабря российские и сирийские самолеты усилили бомбардировку удерживаемого повстанцами северо-запада Сирии, что повлекло разрушение гражданской инфраструктуры; 3 декабря антиправительственные вооруженные формирования в Сирии приблизились к городу Хама; 5-7 декабря сирийские повстанцы захватили города Даара и Хама, а также подошли к городу Хомс.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне уверенного наступления повстанцев 6 декабря Иран приступил к эвакуации своих войск и гражданских из Сирии. Из страны вместе с семьями уехали некоторые работники иранского посольства в Дамаске.

Вечером 7 декабря было анонсировано обращение Башара Асада к народу, однако он не вышел к нации. Вместо него выступил главком армии Сирии и заверил, что борьба будет продолжена.

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