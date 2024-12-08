'Наконец-то!' Мировые лидеры бурно отреагировали на свержение режима Асада в Сирии

Мировые лидеры приветствовали свержение режима Башара Асада в Сирии. В ЕС заявили, что конец диктатуры свидетельствует о слабости ее союзников РФ и Ирана и показывает, что Россию "можно выгнать и она уедет домой".

Видео дня

В частности, вице-президент Еврокомиссии, экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас указала, что "конец диктатуры Асада является положительным и долгожданным событием". "Это также свидетельствует о слабости сторонников Асада – России и Ирана. Наш приоритет – обеспечение безопасности в регионе", – написала она на своей странице в соцсети X в воскресенье, 8 декабря.

Каллас также пообещала работать "со всеми конструктивными партнерами в Сирии и регионе".

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сделал похожее заявление. По его мнению, пример Сирии показывает, что РФ "можно выгнать" и она "поедет домой".

"Сирийский пример показывает, что Россию можно выгнать и она поедет домой. Балтийцы были правы – Запад достаточно силен, чтобы победить. Нам не нужно бояться "медведя" в Украине или где-либо, он вызывает хаос", – считает он.

А канцлер Германии Олаф Шольц назвал победу сирийских повстанцев "хорошей новостью" и отметил важность восстановления правопорядка в Сирии. Соответствующее заявление он сделал на официальной странице в соцсети X.

"Конец правления Асада в Сирии – хорошая новость. Сейчас важно, чтобы в Сирии был быстро восстановлен правопорядок. Все религиозные общины и все меньшинства должны пользоваться защитой сейчас и в будущем", – написал Шольц.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "конец Асада означает первый большой выдох облегчения для миллионов людей в Сирии после вечности ужасов, совершенных режимом Асада".

"Несколько сотен тысяч сирийцев были убиты во время гражданской войны, а миллионы скрылись. Асад убивал, пытал и использовал ядовитый газ против собственного населения. Он должен наконец понести за это ответственность. Народ Сирии заслуживает лучшего будущего. Они пережили ужасные вещи. Целое поколение выросло среди войны, трудностей и гуманитарной недостаточности, под угрозой постоянного перемещения", – написала Бербок у X.

Руководитель немецкого МИД добавила, что теперь Сирия не должна "попасть в руки других радикалов" и призвала стороны конфликта "выполнить свою ответственность за всех сирийцев".

Это, по словам Бербок, включает "комплексную защиту этнических и религиозных меньшинств, таких как курды, алавиты и христиане, а также инклюзивный политический процесс, создающий баланс между группами".

"Если центральные действующие лица изнутри и снаружи наконец-то будут действовать в интересах народа Сирии, путь к миру, который стремились годами и который в то же время столь труден, может начаться. Основой для этого является резолюция Совета Безопасности ООН 2254", – говорится в заявлении дипломатки.

На свержение диктатуры в Сирии отреагировал и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Варварское государство пало. Наконец. Я отдаю должное сирийскому народу, его мужеству, его терпению. В этот момент неопределенности я посылаю им свои пожелания миру, свободы и единства. Франция будет оставаться преданной безопасности всех на Ближнем Востоке", – написал он в X.

На Ближнем Востоке также прокомментировали события в Сирии. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал падение Асада "вехой" для Израиля.

"Режим Асада является центральным звеном в оси зла Ирана – этот режим пал", – говорится в его видеообращении, записанном на границе Сирии с Израилем.

По словам Нетаньяху, "удары Израиля, нанесенные Ирану и "Хезболле", оказали прямое влияние на падение сирийской диктатуры.

"Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку всех, кто хочет освободиться от этого репрессивного и тиранического режима", – заявил Нетаньяху.

Он назвал день свержения Асада историческим для Ближнего Востока:

"Крах режима Асада, тирании в Дамаске открывают большие возможности, но вместе с тем скрывают в себе значительные опасности. Мы подаем руку миру всем, кто находится за нашей границей в Сирии: друзам, курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем" .

Политик также заявил, что приказал армии Израиля (ЦАХАЛ) захватить районы в буферной зоне для обеспечения безопасности Израиля и добавил: "Мы не позволим никаким вражеским силам устроиться на нашей границе".

А избранный президент США Дональд Трамп заявил, что РФ больше не заинтересована в защите Асада, потому что истощена войной против Украины, где несет большие потери.

"Асада больше нет. Он убежал из своей страны. Его защитник РФ во главе с Владимиром Путиным больше не заинтересован в его защите. России вообще не было смысла там быть. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тыс. российских солдатых лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно", – говорится в посту.

Трамп также утверждает, что РФ и Иран теперь оказались в ослабленном состоянии: первая из-за войны против Украины и плохой экономики, вторая – из-за военных успехов Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря повстанцы в Сирии заявили о захвате столицы Дамаска и свержении режима Асада. Тот со своей стороны выразил готовность мирно передать власть, заявили в МИД РФ.

Оставшийся в Дамаске премьер Сирии Мухаммад Джалали заявил, что вся власть переходит к повстанцам, которые решат, как быть с военными базами РФ в стране. По данным Reuters, Асад планировал эвакуироваться в Россию, однако мог погибнуть в авиакатастрофе. В ГУР Минобороны Украины опровергли информацию о гибели диктатора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!