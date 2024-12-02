Сирийские повстанцы полностью захватили Алеппо: военные Асада потеряли контроль над городом впервые за более чем 10 лет

Продвижение повстанцев в Алеппо в Сирии "встретило незначительное сопротивление", в город было взято под контроль группировкой "Гаят Тахрир аш-Шам". Военные сирийского диктатора Башара Асада потеряли контроль над городом – впервые за 10 лет.

Видео дня

В общей сложности повстанцы заняли десятки городов на севере страны, включая Хан-Шейхун и Маарет-аль-Нуман. В свою очередь силы Асада сгруппируются вокруг четвертого по величине города Сирии Хама, примерно в 230 километрах южнее Алеппо. Как считают американские эксперты, вернуть контроль над Алеппо Асадом уже не сможет.

Напомним, что после захвата Алеппо и части Идлиба военные РФ и Асада нанесли по указанным городам авиаудары. Однако "российское присутствие в Сирии значительно ухудшилось, а авиаудары быстрого реагирования имеют ограниченную пользу", отметил президент американского Исследовательского института внешней политики.

"Алеппо, кажется, полностью потерян для режима Асада. Если ему не удастся в ближайшее время начать контрнаступление, или если Россия и Иран не пришлют гораздо больше поддержки, я не думаю, что правительство получит захваченные города обратно", – сказал эксперт из американского аналитического центра Century International Арон Лунд.

Хотя о солидарности с диктатором Асадом заявили в РФ, Иране и, частично, в ОАЭ, о готовности оказать помощь правительству Сирии заявила только никем (кроме РФ) не признанная "республика" Абхазия. Но чем напрямую она может помочь, не сообщалось.

Таким образом, Алеппо и Идлиб "впервые за более десяти лет гражданской войны в Сирии вышли из-под контроля сил режима Асада", отмечают эксперты.

Режим взял Алеппо под контроль в 2016 году. К тому моменту город был практически уничтожен из-за воздушных ударов союзника Асада РФ.

Во время последних боевых действий в Алеппо погибли более 412 человек – преимущественно участников боевых действий, но среди них не менее 61 гражданский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израине считают, что последние события в Сирии и " крах режима сирийского диктатора Башара Асада" несут для Израиля определенные выгоды, но они краткосрочны. Кроме них эти события несут Израилю потенциальные проблемы в будущем. Именно такие выводы сделала разведка Израиля.

Напомним, что 27 ноября в Сирии началось масштабное наступление протурецких сил на позиции армии Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Турции, практически сразу захватили несколько населенных пунктов, а также два танка сирийской армии.

А уже 29 ноября повстанцы взорвали в Алеппо два автомобиля и вступили в столкновение с войсками режима союзника РФ Асада на западной окраине города. Под обстрел попали общежития университета, в результате чего погибли четыре человека, в том числе студенты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!