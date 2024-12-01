Есть выгоды, но есть и проблемы: власти Израиля с разведкой обсуждают события в Сирии

Переворот в Сирии и крах режима сирийского диктатора Башара Асада несет для Израиля определенные выгоды, но они краткосрочны. Кроме них эти события несут Израилю потенциальные проблемы в будущем. Именно такие выводы сделала разведка Израиля.

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел срочные консультации с разведкой и представителями оборонного ведомства по перевороту в Сирии. Власти Израиля "с большой настороженностью наблюдают за продвижением повстанцев", отмечает израильский вещатель, ссылающийся на сделанный для Нетаньяху отчет разведки.

В частности, разведчики отметили, что "в краткосрочной перспективе" внимание иранской террористической группировки "Хезболла" будет перенесено на Сирию, и "ее силы будут направлены на защиту претерпевшего крах режима Асада".

Это, очевидно, выгодно Израилю, поскольку должно повысить вероятность соблюдения израильско-ливанского перемирия, сообщили разведчики премьер-министру. Также разведка прогнозирует, что "свобода военных операций Израиля должна расшириться".

Но крушение режима Асада "создаст в стране хаос, в котором возникнут военные угрозы Израилю", также отмечают разведчики. Дело в том, что часть "стратегических возможностей режима Асада" может попасть в руки джихадистов. В первую очередь речь идет о "остатках химического оружия" Асада.

Как известно, Асад неоднократно применял химическое оружие против сирийских повстанцев – также там его применяла и Россия, главный союзник Асада.

Отдельную обеспокоенность Израиля вызывает возможность того, что Сирия "может открыть свои ворота для значительного количества иранских сил, чтобы попытаться стабилизировать страну", говорится в отчете разведчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 ноября в Сирии началось масштабное наступление протурецких сил на позиции армии Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Турции, захватили несколько населенных пунктов, а также два танка сирийской армии.

А уже 29 ноября повстанцы взорвали в Алеппо два автомобиля и вступили в столкновение с войсками режима союзника РФ Асада на западной окраине города. Под обстрел попали общежития университета, в результате чего погибли четыре человека, в том числе студенты.

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