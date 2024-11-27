Протурецкие силы начали наступление на армию Асада в Алеппо: российская авиация подняла истребители. Фото и видео

В Сирии началось масштабное наступление протурецких сил на позиции армии Башара Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Турции, уже захватили несколько населённых пунктов, а также два танка сирийской армии.

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Наступление стало первым большим наступлением оппозиционных сил за последние четыре года. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В ответ на атаки сирийская армия совместно с российскими военными подняла авиацию для нанесения ударов по позициям повстанцев. Однако оппозиция активно использует ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы), нанося значительные потери российским самолетам.

Оппозиционные силы продолжают продвижение, а также захватывают пленных и уничтожают российских спецназовцев, оккупировавших часть Сирии с разрешения Асада.

Силы оппозиции, включая фракцию Хайат Тахрир аш-Шам (ХТС), успешно продвигаются к Алеппо. Они уже освободили несколько стратегических городов, среди которых Андзара, Эль-Хота и Кафр-Биссин, и находятся всего в 7,5 км от восточных окрестностей Алеппо. Уже объявлена мобилизация дополнительных сил для наступления на город.

Протурецкие боевики активно захватывают важные военные объекты, среди которых стратегически важная база "Фоудж-46". В бою за провинцию также были уничтожены российские частные военные компании (ПИК) и части иранских ополченцев, таких как Хезболла и Бригады Аль-Кудс. Мобилизированы для этого столкновения даже узбекские моджахеды, ставшие частью коалиции сил ХТС.

Это наступление стало возможным благодаря обстоятельствам в Ливане, где после прекращения войны Турция решила воспользоваться моментом для борьбы с иранскими силами и находящимися на востоке Сирии "Хезболлой". Таким образом Турция пытается не допустить усиления Ирана и поддержать своих союзников среди сирийской оппозиции.

Напомним, Армия обороны Израиля в воскресенье, 3 ноября, заявила, что провела наземный рейд в Сирию, захватив сирийского гражданина, вовлеченного в иранские сети. Это был первый случай в текущей войне, когда Израиль объявил, что войска действуют на сирийской территории.

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