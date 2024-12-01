Повреждена больница, где находились раненые повстанцы: Россия ударила по Алеппо и Идлибу, погибли. Видео и фото

Российские военные 1 декабря с воздуха нанесли удар по городам Алеппо и Идлиб в Сирии. Из-за этих ударов погибли не менее 17 мирных жителей, десятки человек получили ранения.

Видео дня

Об этом сообщают турецкие масс-медиа. У российских пропагандистов также есть соответствующая информация, однако она лаконична: "российские и сирийские ВВС ужесточили авиаудары по террористам в Сирии".

В частности, в Алеппо авиаударом военных РФ была разрушена Университетская больница. Предварительно, здесь в результате нападения погибли 9 человек, еще 10 получили ранения.

Известно, что в больнице находились раненые повстанцы, однако Сирийская обсерватория по правам человека сообщает только о мирных жителях Алеппо, погибших и раненых из-за удара по больнице.

Из-за авиаудара по центру Идлиба погибли по меньшей мере 8 мирных жителей, более 60 человек получили ранения.

В целом режим Асада и российские военные самолеты с утра 1 декабря нанесли не менее 9 авиаударов по Алеппо и Идлибу. Также известно, что силы сирийского режима впервые за многие годы выпустили по Идлибу тактическую баллистическую ракету "Точка У" российского производства.

Ни сирийский диктатор Башар Асад, ни должностные лица в РФ гибель в Сирии мирных жителей никак не прокомментировали. Однако турецкие масс-медиа ссылаются на данные Главного управления разведки МО Украины. В частности, в ГУР утверждают, что "сирийский режим и российские военные потери в Сирии подтолкнули Кремль к увольнению командующего войсками в Сирии генерала Сергея Киселя".

Напомним, ранее Кремлю не понравились "успехи" Киселя на войне в Украине. Именно поэтому он и был направлен в Сирию. Теперь якобы вместо него российскими террористами в Сирии будет командовать генерал Александр Чайка.

Официально МИД РФ по поводу последних событий в Сирии заявил о "серьезной обеспокоенности опасным развитием ситуации".

В США заявили, что "внимательно следят за ситуацией" и добавили, что "отказ Сирии участвовать в политическом процессе и ее зависимость от России и Ирана стали основой происходящих в стране событий". Также было заявлено, что Соединенные Штаты не имеют никакой причастности к краху режима Асада.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израине считают, что переворот в Сирии и " крушение режима сирийского диктатора Башара Асада" несет для Израиля определенные выгоды, но они краткосрочны. Кроме них эти события несут Израилю потенциальные проблемы в будущем. Именно такие выводы сделала разведка Израиля.

Напомним, что 27 ноября в Сирии началось масштабное наступление протурецких сил на позиции армии Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Турции, практически сразу захватили несколько населенных пунктов, а также два танка сирийской армии.

А уже 29 ноября повстанцы взорвали в Алеппо два автомобиля и вступили в столкновение с войсками режима союзника РФ Асада на западной окраине города. Под обстрел попали общежития университета, в результате чего погибли четыре человека, в том числе студенты.

Пока Алеппо полностью под контролем повстанцев, а военные Асада отступили от города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!