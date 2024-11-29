Снаряды попали в студенческие общежития, погибли люди: оппозиционные силы в Сирии вошли в Алеппо. Фото

В Сирии повстанцы ворвались в крупный город Алеппо. В пятницу, 29 ноября, они подорвали два автомобиля, и вступили в столкновения с войсками режима союзника РФ Башара Асада на западной окраине города. Под обстрел попали общежития университета, вследствие чего погибли четыре человека, в том числе студенты.

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Об этом сообщает Associated Press. Как отмечает агентство, это первый случай нападения на город со стороны сил оппозиции с 2016 года, когда они были вытеснены из восточных районов Алеппо в результате изнурительной военной кампании, в которой войска режима Асада поддерживались Россией, Ираном и их союзными группировками.

По словам очевидцев, жители Алеппо покидают кварталы на западной окраине города из-за ударов ракет и перестрелок.

Правительство Сирии не комментировало нарушения границ города повстанцами.

Вооруженные силы Сирии заявили в пятницу, что вступили в столкновения с повстанцами в сельской местности вокруг Алеппо и Идлиба, уничтожив несколько единиц их БПЛА и тяжелого оружия. Они поклялись отразить атаку и обвинили повстанцев в распространении ложной информации о своих успехах.

Наступление повстанцев на Алеппо началось в среду, 27 ноября, по пути біло захвачено несколько городов и сел.

Эта операция началась в то время, когда связанные с Ираном группировки, которые поддерживали правительственные силы Сирии с 2015 года, были заняты боевыми действиями на собственной территории, пишет AP.

Командир повстанцев опубликовал в соцсетях сообщение, в котором призвал жителей Алеппо к сотрудничеству.

Турецкое госагентство Anadolu сообщило, что силы оппозиции вошли в центр Алеппо, "прорвав оборонительные линии сил режима вдоль оси Хамдания, Новый Алеппо и Захра на окраинах города".

В сообщении также говорится, что в настоящее время повстанцы контролируют около 70 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб.

ГосСМИ Сирии ранее в пятницу заявили, что снаряды повстанцев якобы попали в студенческие общежития университета Алеппо в центре города, вследствие чего погибли четыре человека, включая двух студентов.

Общественный транспорт перенаправлен с главной автомагистрали, соединяющей Алеппо со столицей Дамаском, чтобы избежать столкновений, говорится в сообщении.

Боевики также продвинулись к городу Саракаб на северо-западе провинции Идлиб – стратегическому району, который обеспечивал бы линии снабжения Алеппо.

Наступление стало одним из самых крупных для оппозиционных группировок во главе с Хайят Тахрир аш-Шам (HTS). Это самые интенсивные бои на северо-западе Сирии с 2020 года, когда правительственные войска захватили районы, ранее контролировавшиеся оппозицией, говорится в статье AP.

Вооруженные силы Сирии заявили, что повстанцы нарушают соглашение 2019 года, которое привело к деэскалации боевых действий в этом районе, последнем оплоте оппозиции на протяжении многих лет.

War Monitor Observatory сообщила, что в боях, начавшихся в среду, погибли десятки бойцов с обеих сторон. В ходе своего наступления повстанцы захватили контроль над более чем 50 селами, что, похоже, застало врасплох силы режима Асада.

Напомним, 27 ноября протурецкие силы начали масштабное наступление в Сирии на позиции армии Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Анкары, сразу захватили несколько населенных пунктов и два танка войск Сирии. Это стало первым их большим наступлением за четыре года.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября Израиль нанес серию ракетных ударов по разведывательному штабу "Хезболлы" в Сирии. В результате воздушной операции погиб руководитель разведки этой организации Махмуд Мохаммед Шахин.

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