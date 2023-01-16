Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые публично назвал условие вступления Швеции в НАТО. Он заявил, что скандинавская страна должна экстрадировать почти 130 террористов или прекратить демонстрации террористических групп РПК/ПДС в Стокгольме.

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Об этом пишет TRT. Покане было предпринято никаких действий по прекращению демонстраций РПК/ПДС.

"Мы сказали им (Швеции): "Послушайте, если вы не выдадите террористов, которые у вас есть, то мы не сможем ратифицировать это (членство в НАТО) в нашем парламенте", – заявил Эрдоган на встрече с молодежью в воскресенье, 15 января.

Тем самым глава Турции имел в виду обещания Швеции и Финляндии в июне прошлого года занять твердую позицию в отношении терроризма, чтобы получить членство в НАТО.

"Во-первых, им необходимо экстрадировать около 130 террористов, чтобы их предложения прошли наш парламент, (но), к сожалению, они еще не сделали этого", – добавил он.

По словам Эрдогана, демонстрантов РПК часто можно увидеть на улицах столицы Стокгольма, хотя Анкара неоднократно предупреждала Стокгольм о недопущении этого.

"Несмотря на наши предупреждения, к сожалению, не было предпринято никаких действий по прекращению демонстраций РПК/ПДС. Если они не выступят против этой ситуации в Швеции, это может еще больше усилить напряженность в наших отношениях", – сказал Эрдоган.

Он добавил, что их также видели в Германии, Франции и Великобритании.

"Мы соответствующим образом определим свое отношение к ним", – подчеркнул политик.

Как известно, в более чем 35-летней террористической кампании против Турции РПК, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС. Она несет ответственность за гибель более 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев. Это сирийская ветвь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стокгольм не может выполнить тех требований, которые Турция предъявляет к условию разблокирования вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В Хельсинки же заявили, что не согласятся с тем, чтобы ратификацию вступления двух стран завершали отдельно.

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