Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявку Швеции о вступлении в НАТО

Президент Турции отказался оказывать поддержку Швеции при вступлении в НАТО. Причина тому – недавний протест и сожжение Корана прямо перед турецким посольством в Стокгольме.

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Об этом сообщило издание АР. Реджеп Тайип Эрдоган высказался с резкой критикой в адрес Швеции.

Турецкий Президент осудил демонстрацию, которая прошла 21 января возле посольства Анкары. Как известно, протестующие вышли на площадь с флагами разных курдских групп, среди которых – Рабочая партия Курдистана. Данная группировка считается террористической в ЕС, США и Турции, однако в Швеции она не запрещена.

"Вы позволяете террористическим группам разгуливать по улицам, а после ожидаете нашей поддержки. Такого не произойдет", – сообщил Эрдоган.

Он добавил, что Турция отказывается оказывать поддержку Швеции для вступления в НАТО, так как принимает этот жест проявлением неуважения к его стране и мусульманским государствам в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция официально выдвинула требования Швеции и Финляндии относительно их вступления в НАТО. В частности, страна требует прекращения поддержки движений, которые считает террористическими.

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