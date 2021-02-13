Сенат США принял решение, которое затянет вердикт по импичменту Трампу

В Сенате США в субботу, 13 февраля, проголосовали за вызов свидетелей во время процесса импичмента 45-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Как сообщает CNN, это может затянуть процесс, который должен был завершиться уже 13 февраля.

Решение поддержало большинство сенаторов: 55 голосовали "за", 45 – "против". Пять республиканцев поддержали принятие этого решения вместе с демократами. В частности, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сасс и Линдси Грэм.

Такой шаг был принят, так как сторона обвинения перед заключительным словом попросила вызвать в качестве свидетеля конгрессмена от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер. Защита Трампа выступила против этого.

Отметим, слушание по процессу импичмента в сенате уже возобновилось. Ранее стороны обвинения и защиты представили свои позиции, на что у них было по 16 часов. 13 февраля они должны были выступить с заключительными речами.

Раннее также стало известно, что лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнел объявил коллегам, что намерен проголосовать против объявления импичмента бывшему главе государства.

Для вынесения приговора необходимо, чтобы две трети присутствующих сенаторов проголосовали "за". Две трети составляют обычно 67 человек, таким образом, потребуется 17 голосов республиканцев.

Если Трампа признают виновным, далее проведут голосование по вопросу о лишении его полномочий. Для этого потребуется простое большинство – 50 голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 января в США сторонники Трампа устроили штурм Капитолия, где заседал Конгресс, и прорвались внутрь.

В тот день Конгресс США должен был подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.