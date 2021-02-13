Сенат США оправдал Трампа, импичмента не будет

Сенат США не поддержал обвинения против 45-го президента США Дональда Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января и отказался объявить ему импичмент.

Таким образом, Трамп второй раз смог избежать импичмента. Это позволит ему принять участие в президентских выборах в США в 2024 году.

За обвинение бывшему главе государства проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента требовалось минимум 67 голосов "за".

Импичмент Трампа поддержали 7 сенаторов Республиканской партии, среди них: Ричард Берр, Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе, Пэт Туми.

Сам Трамп после голосования в Сенате опубликовал заявление, в котором, в частности, говорится, что в США наступили времена "когда одна политическая партия получает свободу действий, чтобы очернить верховенство закона, опорочить правоохранительные органы, подбодрить толпу, оправдать беспорядки и превратить правосудие в инструмент политической мести, а также преследовать, заносить в черные списки, отменять и подавлять всех людей и точки зрения, с которыми они не согласны".

Процесс по импичменту Трамп назвал охотой на ведьм.

Трамп также поблагодарил свою команду юристов и "всех сенаторов и членов Конгресса США, которые с гордостью стояли за Конституцию, которую мы все почитаем, и за священные правовые принципы, лежащие в основе нашей страны".

Отметим, слушание по процессу импичмента в сенате возобновилось в субботу, 13 февраля. В Сенате сперва проголосовали за вызов свидетелей во время процесса импичмента, однако позже отказались от этой идеи. Сторона обвинения попросила вызвать в качестве свидетеля конгрессмена от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер. Защита Трампа выступила против этого. Позже Сенат достиг компромисса и принял решение не вызывать свидетелей, а просто добавить в дело свидетельства Бетлер.

Сам Трамп отказался присутствовать на процессе и давать показания. Обвинители экс-президента заявляли, что отказ может рассматриваться в пользу его виновности. Защита Трампа считала импичмент неконституционным, поскольку он больше не занимает государственный пост.

Напомним, год назад, после первой процедуры импичмента, начатой против Трампа из-за попыток посредством давления на Украину обеспечить себе преимущество на выборах, ему удалось остаться в должности президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 января в США сторонники Трампа устроили штурм Капитолия, где заседал Конгресс, и прорвались внутрь.

В тот день Конгресс США должен был подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.