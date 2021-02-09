Сенат впервые в истории США начал рассмотрение импичмента экс-президенту

Американский Сенат (верхняя палата Конгресса) начал рассмотрение импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу.

Сперва законодатели сосредоточатся на вопросе конституционности процедуры отстранения от власти уже бывшего президента, пишет "Голос Америки". Отметим, что это первый случай в истории Соединенных Штатов, когда импичмент будут рассматривать в отношении экс-главы государства.

Голосование о том, конституционен ли импичмент, должно состоятся после полуночи. Если сенаторы решат, что процедура законна, 10 февраля состоятся слушания по существу. Обозреватели прогнозируют, что Сенат признает процесс законным.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу, которые привели к штурму Капитолия и гибели людей 6 января.

Адвокаты Трампа представят свои аргументы в пользу того, что процедура отстранения его от власти является незаконной, поскольку срок полномочий уже завершился.

Сторону обвинения представляют девять конгрессменов от Демократической партии, которые будут настаивать на том, что рассмотрение касается событий, когда Трамп еще был главой государства.

В свою очередь сенатор Патрик Лихи, который председательствует на процессе, пообещал вести разбирательство справедливо для всех сторон.

В то же время в Белом доме заявили, что Джо Байден не будет выступать на слушаниях, поскольку он президент, а не эксперт. Накануне СМИ писали, что Трамп также не будет выступать в Сенате.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сенате договорились об ускоренном графике рассмотрения импичмента Трампу. До этого представители Республиканской партии пытались заблокировать процесс как неконституционный, но безуспешно.