'Сейчас для этого лучшие возможности': Алиев намекнул на готовность заключить мирный договор с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, 23 сентября, намекнул на возможность заключения мирного договора с Арменией. По его словам, сейчас в регионе для этого сложились "более благоприятные возможности".

Об этом Алиев заявил во время встречи со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром. О ее итогах сообщили на официальном сайте президента Азербайджанской Республики.

Алиев заявил, что все права армянского населения Карабаха – образовательные, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные и другие будут обеспечены. Сообщается, что Тойво Клаар позитивно оценил мысли президента Азербайджана насчет реинтеграции армянского населения Карабаха и проведенную в Евлахе встречу с представителями армянских жителей Карабахского региона.

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"Президент Ильхам Алиев сообщил, что создана рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева, основные функции которой заключаются в решении социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе, и что на проведенной в Евлахе встрече были представлены планы Азербайджана по вопросам реинтеграции", – сказано в сообщении.

Отметим, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Азербайджан был вынужден провести операцию в Нагорном Карабахе. По его словам, это "открыло новое окно возможностей для нормализации отношений с Арменией".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции а Нагорном Карабахе, которая в результате вылилась в крупнейшую с 2020 года эскалацию. Вследствие боев погибли десятки людей, после чего 20 сентября было объявлено прекращение огня.

– После этого Азербайджан предложил армянам Карабаха план реинтеграции.

– Тем временем Армения призвала Совбез ООН направить миротворческий контингент в Нагорный Карабах. Ереван также хочет, чтобы всех силовиков Азербайджана вывели из региона.

– Азербайджан сейчас продолжает разоружать армян в Карабахе. Уже было изъято 20 наименований военной техники, оружия и боеприпасов, среди которых танки, БМП, гаубицы, различные снаряды и ракеты.

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