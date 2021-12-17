Столтенберг ответил на требования РФ: нужно учитывать интересы Украины и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на требования Российской Федерации отказаться от вступления Украины в Альянс. По его словам, в этом вопросе нужно учитывать интересы Украины и НАТО.

Альянс продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. А отношения НАТО с Украиной - это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО, заявил Столтенберг на пресс-конференции в пятницу, 17 декабря.

"Мы получили недавние предложения России. Мы ясно даем понять, что любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России, быть основан на основных принципах и документах европейской безопасности и проводиться при консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", - заявил он.

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При этом союзники готовы к диалогу с Россией. Генсек Альянса также в очередной раз пригласил РФ на заседание Совета Россия-НАТО.

Столтенберг также добавил, что, если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, НАТО готово работать над укреплением мер доверия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. В нем россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

Как гласит 4-я статья документа, Штаты не должны создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, а также использовать их инфраструктуру для ведения военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

В российском МИД выразили надежду, что на основании этих проектов США в скором времени начнут переговоры с РФ, поскольку вопрос является "критически важным для поддержания мира и стабильности".

Среди других требований страны агрессора озвучены следующие:

ненанесение ущерба безопасности друг друга;

стремление к тому, чтобы любые международные организации, в которых участвует хотя бы одна из сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в Уставе ООН;

ни одна из сторон не может использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой;

воздержание от размещения своих ВС в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности;

обязательство не развертывать ракеты наземного базирования вне национальной территории;

исключение развертывания ядерного оружия вне национальной территории и ликвидация всей имеющейся для инфраструктуры, а также запрет на подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием.

Напомним, ранее в Кремле уже передали Вашингтону свои предложения относительно разработки так называемых юридических гарантий безопасности, которые касаются расширения НАТО. Россия заявила, что готова начать переговоры по этому вопросу незамедлительно.

Конкретные предложения были переданы во время встречи з помощницей государственного секретаря США Карен Донфрид, которая в среду, 15 декабря, находилась с официальным визитом в Москве.

Также в России пригрозили Альянсу "военным ответом" с использованием технических средств и оружия в случае невыполнения требования о нерасширении.

"Отсутствие прогресса в политическом и дипломатическом решении проблемы приведет к тому, что наш ответ будет носить военно-технический и военный характер", – сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Политик отметил, что в РФ действует односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Он также призывал НАТО и США присоединится к нему.

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