Россия и Иран усиливают военно-экономическое сотрудничество: в ISW указали угрозу для Украины

Россия и Иран продолжают усилия по укреплению военно-экономического сотрудничества. Москва, скорее всего, продолжит реализацию программ с целью обеспечения постоянной материальной поддержки Тегераном войны против Украины.

Видео дня

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 16 мая. В частности, отмечается, что, по данным иранского госагентства IRNA посол Ирана в РФ Казем Джалали объявил о подписании странами соглашения о строительстве железнодорожной линии Решт – Астара во время визита вице-премьера России Александра Новака в Тегеран 16 и 17 мая.

Это соглашение должно ускорить завершение иранского проекта коридора Север-Юг, завершив 162-километровое сообщение между иранскими городами Решт и Астара и создав сообщение между Санкт-Петербургом и Персидским заливом.

Завершение строительства этого сектора было давним направлением усилий Ирана, частично направленным на укрепление внутренней экономики и облегчение обхода санкций. И Россия, и Иран предпринимают дополнительные шаги для дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества, отмечают в ISW.

Белый дом сообщил 15 мая, что Россия стремится закупить для атак на украинскую инфраструктуру дополнительные беспилотники у Ирана после того, как использовала большую часть из 400 дронов, закупленных с августа 2022 года.

13 мая иранские СМИ также сообщили, что на следующей неделе Иран получит первую партию российских многоцелевых истребителей Су-35.

"Москва, скорее всего, продолжит реализацию взаимовыгодных военно-экономических программ, чтобы обеспечить постоянную материальную поддержку Ираном российских операций в Украине", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 мая представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что РФ и Иран установили "беспрецедентное оборонное партнерство", "убивая украинцев". Это сотрудничество наносит ущерб Украине, региону на Ближнем Востоке и миру, подчеркнул он.

– Украинские хакеры подключились к закрытой конференции РФ и Ирана. Они напомнили ее участникам о неизбежности наказания и посоветовали "писать завещания".