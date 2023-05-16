Иран и РФ расширяют оборонное партнерство: в США указали угрозу для Украины и мира

В администрации американского президента Джо Байдена заявили, что страна-агрессор Россия, напавшая на Украину, и Иран установили "беспрецедентное оборонное партнерство". Там считают, что эти страны, предоставляя другу другу оружие, помогают "убивать украинцев".

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Об этом сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 15 мая, передает CNN. По его словам, кроме того, таким образом РФ и Иран пытаются "дестабилизировать врагов Ирана на Ближнем Востоке".

"Иран остается главным военным покровителем России. Иран уже поставляет РФ артиллерийские и танковые снаряды для использования в Украине. Иран также продолжает поставлять России ударные БПЛА", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что с августа Иран поставил России более 400 беспилотников, в основном типа Shahed. Москва уже израсходовала большую часть этих дронов-камикадзе, используя их "для нацеливания на критически важные объекты украинской инфраструктуры".

"Предоставив России эти БПЛА, Иран напрямую способствует агрессивной войне России в Украине. Взаимодействие между Ираном и Россией по вопросам продажи современного оружия, особенно более совершенных БПЛА, в настоящее время продолжается", – заявил он.

Кирби предупредил, что полномасштабное оборонное партнерство Ирана и РФ наносит ущерб Украине, региону на Ближнем Востоке и международному сообществу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кирби также отметил, что международные санкции, введенные против РФ, напрямую влияют на ее способность вести войну против Украины. В первую очередь из-за того, что они ограничивают деятельность ВПК государства-террориста и постепенно разрушают ее экономику.

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