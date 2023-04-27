'Пишите завещания': украинские хакеры устроили 'разнос' на закрытой конференции РФ и Ирана. Видео

Украинский пранкер Евгений Вольнов вместе с хакерами подключились к закрытой российско-иранской конференции. Украинец напомнил присутствующим о неизбежности наказания оккупантов и посоветовал им писать завещания.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. Ролик опубликовал глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Вольнов потролил россиян и иранцев, отметив, что это организаторы пригласили к выступлению на мероприятии украинскую сторону.

"Именно за возможность участия Службы безопасности Украины. Вы не беспокойтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособниками. Поэтому готовьтесь, пишите завещания, переписывайте на детей и жен все, что у вас есть", – заявил он.

Пранкер также добавил, что Иран обязательно ответит за поставки вооружения, которым оккупационные войска наносит удары по территории Украины.

"Бойтесь, оккупанты, ваши дни сочтены", – подчеркнул он.

Напомним, украинские хакеры из команды "Кибер Спротив" сломали почту, соцсети и личный кабинет на сервисе госуслуг России сотрудника ГРУ РФ Сергея Моргачева. Он родился в Киеве, однако всю жизнь работает на Москву, в частности куратором самой известной российской хакерской группировки АРТ 28, что в 2016 году сломало серверы Демократической партии США в разгар выборов.

Ранее стало известно, что украинские хакеры сломали аккаунт второго боевика-пропагандиста Татарского РФ. Тот собрал 25 тыс. долларов на закупку дронов для оккупантов. Впрочем, украинцы внесли коррективы в планы муртадов оккупационной армии и вместо дронов купили на всю эту сумму секс-игрушек на AliExpress.