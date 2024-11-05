Звезда 'Крепостной' Анна Сагайдачная беременна: что известно о личной жизни актрисы, которую она держит в тайне

Актриса Анна Сагайдачная, которая в сериале "Крепостная" сыграла роль Натальи Дорошенко, во второй раз станет мамой. Однако она 4 месяца назад сообщала о разводе, а вот об отце будущего младенца ничего не рассказывает.

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Актриса лишь опубликовала нежное видео, в котором сначала встала спиной перед камерой, а затем повернулась лицом и показала округлый живот. В руках она держала плюшевого мишку.

"Теперь я готова поделиться с вами", – коротко прокомментировала Сагайдачная и добавила белое сердечко без всякого намека на пол ребенка.

Как уже отмечалось, личность мужчины, от которого забеременела актриса, пока неизвестно, но на ее руке виднеется кольцо. В конце июня она публиковала небольшой пост, в котором сообщила фанатам, что расстается с мужем Евгением Третьяком. С ним она воспитывает сына Тимура, которому сейчас пять лет.

"Я долго откладывала этот пост – еще с прошлого года. То ли слов не могла подобрать, то ли смелости не хватало... Ты лучший папа для нашего сына – другого я даже не представляю. Я благодарна тебе за наш долгий путь вместе. И пусть дальше мы шагаем отдельно, наш Тима – это наше величайшее сокровище и наша связь навсегда.

Стоит отметить, что Анна Сагайдачная в секрете держит детали личной жизни, поэтому муж в ее соцсетях почти не появлялся. Только в 2021 году она выставила фотографию с ним в Instagram и обращалась к подписчикам с пожеланиями счастливой зимы и любви. Однако теперь эту фотографию в ее профиле не найти.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская звезда "Сватов" Анна Кошмал объявляла о своей второй беременности необычным способом.

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