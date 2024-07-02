Российские подлодки дважды замечали у Ирландского моря – Bloomberg

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские ударные подводные лодки дважды совершали миссии вблизи Ирландского моря, которое отделяет остров Ирландия от Великобритании. Первый известный случай произошел около 18 месяцев назад, а второй – совсем недавно.

Видео дня

"Это беспрецедентный шаг Кремля, вынудивший британских военных принять меры по защите британских и ирландских вод", – написало агентство Bloomberg 1 июля. Журналисты ссылаются на три неназванных источника, знакомых с ситуацией.

Масштабы перемещений подводных лодок вышли за рамки того, что ранее видели британские чиновники, заявили они. Двое из них уверены, что американские чиновники знали об этих намерениях государства-агрессора. Британское министерство обороны в свою очередь заявило, что не "комментирует операции".

Речь идет о российских подлодках класса "Кило" (это понятие в классификации НАТО объединяет судна проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка"). Они являются носителями ракет "Калибр", также вооружены морскими торпедами и минами.

Источники утверждают, что размещение Россией подводных лодок вокруг Британии и Ирландии может быть попыткой выявить потенциальные слабые места в их морской обороне или попыткой запугать Соединенное Королевство в ответ на поддержку Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи отметил: независимо от того, как закончится полномасштабное российское вторжение в Украину, Москва многие годы будет угрозой для стран Запада. Более того, США и Европа столкнутся с еще более злой и сильной РФ, чем она является сейчас.

– В июне четыре корабля России, среди которых есть носители баллистических ракет, отправились в Карибское море. В Гаване заявили, что "этот визит отвечает историческим дружеским отношениям между Кубой и РФ".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!