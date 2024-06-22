Генерал Каволи: Россия будет угрозой для Запада еще многие годы, к этому нужно готовиться

Независимо от того, как закончится полномасштабное российское вторжение в Украину, Москва будет угрозой для стран Запада на многие годы. Более того, США и Европа столкнутся с еще более злой и сильной Россией, чем она является сейчас.

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Об этом сказал командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на выставке Eurosatory в Париже, передает National Defense. Он отметил, что поражение России в Украине очень важно, однако у Москвы есть вооруженные силы, которые "восстанавливаются гораздо быстрее, чем мы могли себе представить".

По словам Каволи, российский диктатор Владимир Путин уверен, что НАТО – враг России. Поэтому в Кремле будут винить Североатлантический Альянс и союзников Украины в собственных поражениях.

"Так что у нас будет большая проблема с Россией в течение многих лет, и я думаю, что мы должны к этому подготовиться", – отметил Каволи.

Генерал также упомянул о недавнем визите Путина в КНДР и укрепление союзов с Китаем и Ираном, который поставляет оккупантам ударные беспилотники и, возможно, другое вооружение.

По мнению Каволи, объединение четырех наций "вызывает глубокую обеспокоенность, и это создаст гораздо более сложный набор проблем для нас как нации, Соединенных Штатов, Альянса и для свободолюбивых людей, для всех".

Американский генерал отметил, что в случае начала войны, она, вероятно, будет длится долго, и НАТО должно быть к этому готово. Необходимо выйти на более высокий уровень производства вооружения и иметь достаточное количество запасов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Каволи сказал, что Россия будет угрозой для НАТО даже после окончания войны в Украине. Москва является долгосрочной угрозой для Североатлантического альянса и глобальной безопасности и это требует соответствующего реагирования.

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