Россия отправила на Кубу группу военных кораблей и атомную подлодку: что происходит

,Четыре корабля России, среди которых есть носители баллистических ракет, направляются в Карибское море. Они будут в Гаване уже на следующей неделе и будут оставаться на Кубе по 17 июня включительно.

Как сообщили коммунистические власти Кубы, "этот визит отвечает историческим дружеским отношениям между Кубой и РФ", и "не представляет угрозы для региона". Ранее Россия сообщала, что планирует отправить боевые корабли в Карибский регион "для проведения военно-морских учений".

В Гавану направляются атомная подлодка класса "Ясень", фрегат класса "Адмирал Горшков", а также нефтяной танкер проекта 23130 "Академик Пашин" и спасательный буксир проекта Р-5757 "Николай Чикер". Первые две лодки являются носителями крылатых ракет класса "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Все четыре корабля относятся к Северному флоту РФ.

Заявлено, что их базирование будет в 144 км от берегов США.

В США неофициально сообщили, что не считают прибытие российских кораблей в Карибский регион угрожающим, но американские ВМС будут "внимательно следить" за учениями.

На фоне заявлений Кубы об отсутствии угрозы для региона сразу несколько ведущих масс-медиа напомнили о Карибском кризисе 1962 года, который начинался так же и едва не закончился ядерной войной.

Карибский кризис считается самой высокой точкой "Холодной войны", после которой в мире стали говорить о необходимости разоружения. Она началась с обращения правительства Кубы к СССР с просьбой оказать ей военную помощь, чтобы не допустить свержения правительства Фиделя Кастро. СССР на обращение Кубы предложило размещение ядерного оружия в Карибском регионе.

Началу "Карибского кризиса" также предшествовало заявление СССР о "военных учениях" в регионе. Вместо них на Кубе было развернуто все имеющееся советское оружие, включая ядерное. В ответ президент США Джон Кеннеди объявил морскую блокаду Кубы, которая предусматривала обыск всех следовавших на остров кораблей.

В конце октября 1962 года пять советских кораблей подошли вплотную к зоне блокады и остановились. Только три часа оставалось до возможного удара Соединенных Штатов по Кубе и, соответственно, обмена ядерными ударами. Однако лидеры США и СССР успели договориться, и война не началась.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Силы обороны Украины поразили в Севастополе ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 Черноморского флота РФ. По судну ударили ракетами ATACMS. В результате атаки погибли шесть военных ЧФ РФ, еще 11 ранены. Сам корабль затонул.

Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что корвет не успел даже пройти государственные испытания, потому что ни одной крылатой ракеты он так и не запустил.

Также в мае Силы обороны уничтожили морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец", а в российском Архангельске сгорел находившийся на ремонте теплоход "Ломоносов".