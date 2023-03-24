Распространял пропаганду и оправдывал агрессию РФ: Эстония высылает российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии объявило персоной нон грата временного поверенного в делах посольства России. Дипломат должен покинуть страну до 29 марта.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Эстонии. Отмечается, что сотрудник посольства, о котором идет речь, непосредственно активно участвовал в подрыве безопасности и конституционного строя государства, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и расколе эстонского общества.

В МИД Эстонии подчеркнули, что таким образом дипломат нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, поэтому должен быть выдворен из страны. Ему уже вручили соответствующую ноту.

Напомним, Европейский Союз стремится уменьшить количество граждан РФ на своей территории, чтобы свести к минимуму численность российских шпионов. По этой причине из стран Европы после вторжения РФ в Украину выслали 750 дипломатов России.

Ранее в Нидерландах решили в очередной раз выслать из страны ряд российских дипломатов, которых подозревали в шпионаже в пользу страны-агрессора РФ. Теперь в посольстве России в Гааге не сможет работать больше дипломатов, чем в дипломатическом представительстве Нидерландов в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти год назад Нидерланды, Ирландия, Чехия и Бельгия решили выслать несколько десятков российских дипломатов из-за шпионажа. Нидерланды тогда выслали 17 агентов российской разведки.

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