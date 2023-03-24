Атмосфера в ГРУ очень нервная: из стран Европы выслали 750 дипломатов, их женам в Москве предлагают развозить пиццу

Европейский Союз стремится уменьшить количество граждан РФ на своей территории, чтобы свести к минимуму количество российских шпионов. По этой причине из стран Европы выслали 750 дипломатов России.

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Об этом сообщаю российские СМИ. Примечательно, что после увольнения чиновников их женам предложили развозить пиццу.

"Евросоюз, видимо, пытается сейчас свести к минимуму количество российских шпионов на своей территории. Самый свежий случай – это Польша, где шестнадцатого марта сотрудники Агентства внутренней безопасности заявили о задержании девяти человек, которые снимали, как западная военная техника попадает из аэропорта в Жешуве в Украину. С пояснением: занимались разведкой в пользу России", – говорится в сообщении.

В источниках сообщают, что после вторжения в Украину выслали примерно 750 дипломатов из Европы. Данные чиновники не имеют работу – их надо куда-то пристраивать.

Также в росСМИ добавляют, что атмосфера в ГРУ, в целом, очень нервная.

"Люди приехали, работы нет, жен некуда пристраивать. Известные бренды ушли из России, хорошей работы нет, банки сокращают персонал. И у меня есть письмо, которое жены гэрэушников написали Путину в духе "на деревню дедушке". Они жалуются, что "вот мы приехали, работы нет, нам дают школу или детский садик на другом конце Москвы, нам нужно ездить". И предложили жене одного дипломата развозить пиццу – вакансия. Так она оскорбилась: "Как я? Я была в Бельгии, а теперь я должна развозить пиццу?", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии задержали двойного шпиона Карстена Л., который мог передавать России данные о ситуации в Украине. Следователи считают, что его могли шантажировать.

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