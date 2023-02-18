Нидерланды снова высылают из страны российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже

В Нидерландах решили снова выслать из страны ряд российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже в пользу страны-агрессора РФ.

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Такое решение принял министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, пишет NOS. Он заявил, что это очень значительный шаг. По словам министра, Россия продолжает тайно назначать офицеров разведки дипломатами.

"Россия продолжает отправлять шпионов под дипломатическим прикрытием", – говорит Хукстра. В то же время РФ задерживает выдачу виз сотрудникам нидерландских дипломатических представительств.

Этот вопрос не раз пытались решить, однако РФ затягивает процесс. "Это неприемлемо. Мы здесь главные, а они нет", – подчеркнул глава МИД Нидерландов.

Теперь в посольстве России в Гааге не сможет работать больше дипломатов, чем в дипломатическом представительстве Нидерландов в Москве. В связи с этим около десяти российских дипломатов должны покинуть страну в течение двух недель.

Кроме того, с понедельника, 20 февраля, не будет работать генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, а со вторника закроется также Российский торговый офис в Амстердаме.

В то же время, посольство Нидерландов в Москве продолжит свою работу.

"Важно покидать посольства открытыми как канал коммуникации, даже сейчас, когда отношения с Россией сложнее, чем когда-либо", – объяснил Вопке Хукстра.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти год назад Нидерланды, Ирландия, Чехия и Бельгия решили выслать несколько десятков российских дипломатов через шпионаж. Нидерланды тогда выслали 17 агентов российской разведки.

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