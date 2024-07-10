Путин и Си Цзиньпин считают, что переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года: всплыли новые детали 'вояжа' Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подвел итоги своих поездок в Украину, Россию и Китай. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин ожидают начала "мирных переговоров" до конца текущего года.

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Об этом глава венгерского правительства якобы написал в конфиденциальном письме президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС после своего самовольного "миротворческого турне", пишет испанское издание El Pais. При этом Орбан убежден, что Европа должна педалировать начало мирных переговоров по Украине независимо от позиции США, которые заняты выборами.

В своем письме, по данным издания, Орбан подводит итоги переговоров и утверждает, что Европа должна "запустить" мирную инициативу, не дожидаясь США. Он также прогнозирует, что следующие два месяца на линии фронта в Украине будут "более драматичными, чем когда-либо".

"Исходя из моих разговоров, я считаю, что сейчас больше шансов, что все возможные предложения по прекращению огня и дорожной карты для мирных переговоров будут положительно восприняты", – отметил Орбан в своем письме.

Он особо подчеркнул, что политическое лидерство США в настоящее время существенно ограничено внутренней избирательной кампанией. Следовательно, Европа должна действовать без учета позиций Вашингтона.

"Поэтому (через американские выборы. – Ред.) мы не можем ожидать, что в ближайшие месяцы они выдвинут какое-нибудь подобное предложение. Мы должны считать, что прекращение огня соответствует духу европейской стратегической автономии", – издал Орбан.

Также глава венгерского правительства уверяет, что в разговоре с ним китайский лидер Си Цзиньпинь назвал себя "честным брокером".

"Президент Си видит политику Китая как политику мира, в то время как политика США и Европы – это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии", – заявил Орбан.

По его словам, Путин считает "актуальными" предложения РФ, сделанные весной 2022 года, когда Украина и Россия пробовали проводить прямые переговоры. Но предложение, напомним, предполагало практически полное разоружение нашего государства, резкое и очень существенное сокращение численности ВСУ, фактический отказ Украины от оккупированного Россией Крыма и от курса на вступление в НАТО, а также "гарантии безопасности" со стороны ряда стран, включая Россию, и возможность для Москвы ветировать помощь Украине от других государств.

Как утверждает Орбан, Путин и Си предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной пройдут до конца года. Также глава венгерского правительства отметил, что российский диктатор не упоминал о потерях РФ на фронте, однако очень "беспокоился" о украинских потерях (которые, по версии Москвы, якобы составляют 40-50 тысяч в месяц) и усилению боевых действий на протяжении последних недель.

"Именно поэтому российский президент был удивлен тем, что украинский президент отклонил предложение о временном прекращении огня", – заявил Орбан.

Также Путин, по словам его венгерского "друга", предложил Украине прекращение боевых действий с рядом условий, в совокупности означающих полную и безусловную капитуляцию Украины и ее отказ в пользу России даже от тех частей частично оккупированных украинских регионов, которые россияне так и не смогли оккупировать или не смогли удержать.

Напомним, 2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев и провел переговоры с Зеленским, в ходе встречи он убеждал украинского президента в необходимости прекращения огня.

Уже 5 июля венгерский премьер отправился в Москву для встречи с Путиным. А оттуда направился в Пекин "говорить о мире" с Си.

В Европейском Союзе при этом открестились от самочинства Орбана и подчеркнули, что в Путин он ездил не от имени ЕС, а по собственной инициативе, поэтому никак не может представлять Европу. Хотя как контакт Москвы с ЕС пытался представить приезд Орбана российский диктатор.

Интересно, что Орбан, который в письме к лидерам ЕС заявляет о росте шансов на начало переговоров, сразу после визитов в Киев и Москву утверждал, что понял, что позиции Украины и России очень далеки друг от друга.