Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата Европейского союза на поездку в страну-агрессор Россию от имени ЕС. Как сообщали СМИ, глава венгерского правительства планирует 5 июля прибыть в Москву.

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Так отреагировал на информацию журналистов глава Европейского совета Шарль Мишель на своем аккаунте в социальной сети Х в четверг, 4 июля. Он напомнил, что Венгрия по ротационному принципу с начала июля председательствует в Совете ЕС.

Однако Будапешт не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени Евросоюза.

"Европейский Совет имеет четкую позицию: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины", – говорится в сообщении Мишеля.

Журналист-расследователь VSquare и Direkt36 Саболч Пани с ссылкой на источники сообщил, что Орбан в пятницу прибудет в Москву. В страну-агрессор он отправится в сопровождении министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто. Также об этом писало издание "Радио Свобода".

Официально эту информацию ни в Будапеште, ни в Москве не комментировали.

Отметим, что Сиярто с начала полномасштабного вторжения России в Украину был в Москве не менее пяти раз. Кроме того, он провел разговор с главой МИД РФ Лавровым в то время, когда Орбан прибыл к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Стороны в разговоре об "уровне российско-венгерского политического диалога" почему-то говорили только об Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны отметили, что Орбан использовал визит в Украину 2 июля как возможность показать себя "миротворцем" после того, как его страна взяла на себя председательство в Совете Европейского Союза. Однако то, что предлагает этот известный друг Путина, не поможет достичь крепкого мира для Украины.

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