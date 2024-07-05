Орбан после визитов в Киев и Москву понял, что позиции Украины и России очень далеки друг от друга: заявление

После визита в Украину (2 июля) и Россию (5 июля) венгерский премьер-министр Виктор Орбан признал, что позиции Киева и Москвы "очень далеки друг от друга". Но, по его словам, Венгрия уже сделала важнейший шаг – "установила контакт".

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"И я буду работать и дальше в этом направлении", – сказал политик 5 июля на совместной пресс-конференции с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Орбан сообщил, что обсуждал с главарем страны-агрессора "способы достижения мира".

Это уже их 11 встреча за последнее десятилетие. Но особенностью этой встречи премьер Венгрии назвал то, что "она проводится во время войны, в тот момент, когда Европе очень нужен мир". "Для Европы мир – это самое важное. Главной задачей на предстоящие полгода нашего европредседательства мы считаем борьбу за мир", – сказал Орбан.

За время полномасштабной войны РФ против Украины "мы поняли, что без дипломатии, без каналов связи мы не достигнем мира", добавил он. Как раз это глава правительства Венгрии и обсуждал с кремлевским лидером.

"Хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны. Я хотел услышать и услышал мнение господина президента (имеет ввиду диктатора Путина. – Ред.) по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье, что меня интересовало, это видение Европы после войны", – рассказал Орбан о переговорах.

Он утверждает, что беседа с Путиным была "открытой и честной".

По опыту визитов в Киев и Москву Орбан понял, что "позиции очень далеки друг от друга". "Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. Однако же важнейший шаг мы сделали – установили контакт. И я буду работать и дальше в этом направлении", – заверил скандальный политик.

Сотрудники СМИ спросили у Орбана, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на его предложение о прекращении огня. Премьер-министр ответил кратко: что он рассказал об этом Путину.

Пропагандисты спросили у Путина: "Владимир Владимирович, не могли бы вы рассказать?". "Нет", – ответил диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил: на саммите НАТО в Вашингтоне (9−11 июля) они ожидают, что Виктор Орбан расскажет о дискуссиях, которые были у него во время визита в Москву.

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