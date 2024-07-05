Орбан прибыл в Москву после визита в Киев. Фото

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля прибыл "с мирной миссией" в столицу страны-агрессора РФ Москву. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным через несколько дней после того, как был в Киеве и призывал к прекращению огня перед переговорами.

Видео дня

О поездке политика сообщило издание Index, цитируя его пресс-секретаря правительства. В Кремле тоже подтвердили визит гостя, но пока без деталей.

По данным Flight Radar, после 12:00 в пятницу Орбан уже находился в российской столице. Также журналисты известили, что в Москве находится и борт, которым пользовался министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей мирной миссии. Он встретится с Владимиром Путиным", – прокомментировал глава пресс-службы венгерского правительства Берталан Хаваси.

Ранее там сообщали, мол, премьер уедет в Москву, "чтобы провести переговоры с лидером другой стороны российско-украинской войны".

"После Киева в Москву. Вторая остановка мирной миссии", – говорится в посте на Facebook-странице премьера Венгрии.

По данным венгерских СМИ, после России Виктор Орбан собирается в Шушу (Азербайджан), где примет участие в саммите Организации тюркских государств 5 и 6 июля. Там будут обсуждать "построение устойчивого будущего" с помощью транспортной, связной и климатической политики, а также отношения ОТГ с Европейским Союзом и другими международными организациями. Венгрия, по ротационному принципу ныне председательствующая в Совете ЕС, на мероприятии выступает в роли наблюдателя.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Орбана нет мандата Европейского союза на поездку в РФ от имени ЕС. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выразил убеждение, что тот поехал в Москву "исключительно в рамках двусторонних отношений" между Венгрией и РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт по международным вопросам Ярослав Войтко отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Украину передал Киеву кремлевский месседж. Речь идет о его "просьбе" прекратить огонь, чтобы начать переговоры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!