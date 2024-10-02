Против нарушения суверенитета Ливана: Китай отреагировал на операцию Израиля против 'Хезболлы'

Китай в связи с нарастанием конфликта на Ближнем Востоке и обострением противостояния между Израилем и ливанским движением "Хезболла" выразил поддержку суверенитета Ливана. Там также призвали к срочному прекращению боевых действий.

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Соответствующее заявление было сделано министерством иностранных дел КНР. В сообщении отмечается, что Китай глубоко озабочен эскалацией насилия в регионе и решительно выступает против нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ливана.

Дипломаты также указали, что затяжные бои в Газе являются основной причиной нового витка вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Они призвали все стороны принять срочные меры для достижения мирного решения.

"Китай призывает международное сообщество и особенно крупные страны играть конструктивную роль и избегать шагов, которые могут привести к расширению зоны боевых действий", – добавили в МИД Китая.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с массированной ракетной атакой со стороны Ирана на территорию Израиля, произошедшую вечером 1 октября. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что мирные люди не должны становиться мишенью для таких смертоносных нападений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 1 октября по всему Израилю прозвучали сирены из-за ракетных обстрелов Ирана. Армия обороны отчиталась, что враждебных целей было более 180.

– Отбивать атаку помогали США и Иордания (в частности, два американских эсминца), однако были и прилеты.

– Позже в Пентагоне заявили, что эта иранская атака была вдвое масштабнее апрельской. В Штатах также отметили, что координируют с Израилем потенциальный ответ Ирану.

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